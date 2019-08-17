"Барселона" назвала стоимость Видаля

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"Барселона" назвала стоимость Видаля

"Барселона" готова расстаться с хавбеком Артуро Видалем.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб оценил 32-летнего чилийца в 20 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах Видаля заинтересован "Интер". Также игрок может стать частью сделки по переходу Неймара из ПСЖ в "Барселону".

Видаль выступает за "Барселону" с лета 2018 года. За это время он провел 53 игры, забил три гола и отдал семь ассистов.

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