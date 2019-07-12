"Барселона" назвала сумму отступных в контракте Гризманна

"Барселона" подписала пятилетний контракт с экс-нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма отступных в контракте форварда с каталонским клубом составила 800 миллионов евро. Гризманн обошелся "Барселоне" в 120 миллионов евро.

28-летний Гризманн является воспитанником "Реала Сосьедад". За "Атлетико" он выступал с 2014 года, провел за клуб 257 матчей во всех турнирах, в которых забил 133 гола и отдал 50 результативных передач. За сборную Франции сыграл 72 матча и забил 29 мячей. Победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, чемпион мира-2018. Ориентировочная стоимость игрока составляет 130 миллионов евро.

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