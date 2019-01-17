"Барселона" назвала "Тоттенхэму" цену на Малкома

"Барселона" определилась с ценой на бразильского нападающего Малкома, которым интересуется "Тоттенхэм", сообщает Independent.

По сведениям издания, каталонский клуб готов продать футболиста за 44 миллиона евро.

Напомним, что "Тоттенхэм" намерен усилить атаку в связи с травмой Харри Кейна и отъездом Сон Хын Мина на Кубок Азии.

21-летний Малком перешел в "Барселону" прошлым летом из "Бордо" за 41 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Не пропустите: Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" может перейти в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru