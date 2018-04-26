"Барселона" назвала трансферную стоимость Диня

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"Барселона" назвала трансферную стоимость ДиняКаталонская "Барселона" назвала трансферную стоимость своего защитника Люки Диня, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "сине-гранатовые" будут готовы расстаться с 24-летним беком за сумму в 16,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Динь забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" проявляет интерес к ключевому защитнику "Баварии". | soccernews.ru

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