"Барселона" назвала трансферную стоимость Диня

Каталонская "Барселона" назвала трансферную стоимость своего защитника Люки Диня, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "сине-гранатовые" будут готовы расстаться с 24-летним беком за сумму в 16,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Динь забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" проявляет интерес к ключевому защитнику "Баварии". | soccernews.ru