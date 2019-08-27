"Барселона" назвала условие для ухода Рафиньи в аренду
Бразильский полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, каталонский клуб готов отпустить футболиста в аренду, если он согласится продлить контракт, который истекает летом 2020 года. Интерес к хавбеку проявляет "Валенсия".
26-летний Рафинья является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 89 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.
Не пропустите: Месси снова пропустил тренировку "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Уткин высмеял выбор Черчесова игроков сборной России на сентябрьские матчи отбора Евро-2020
-
Комличенко приблизился к переходу в ЦСКА
-
ЦСКА не договорился по трансферу испанского защитника
-
"Фенербахче" объявил о переходе чемпиона мира-2018
-
"Барселона" назвала условие для ухода Рафиньи в аренду
-
Пять футболистов "Ростова" вошли в сборную 7-го тура РПЛ
-
3
Тебас высказался о роли Месси, Роналду и Неймара для Ла Лиги
-
"Спартак" решил не расставаться с Селиховым
-
ПСЖ нацелился на защитника дортмундской "Боруссии"
-
Санчес близок к переходу из "МЮ" в "Интер"
-
Брат Погба: "Полю нравится "Барселона", но это не помешает ему перейти в "Реал"
-
"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели
-
Гамула: "Надо быть полным идиотом, чтобы осознанно вычеркнуть для себя Чалова"
-
Экс-форвард ЦСКА Думбия может продолжить карьеру в "Интере"
-
Три топ-клуба РПЛ хотят купить игрока "Рубина" Сорокина
-
Влашич в инстаграме поздравил ЦСКА с днем рождения
-
Семин рассказал, что думает о возможном уходе из команды братьев Миранчуков
-
1
Зидан все еще надеется увидеть Погба в "Реале" до закрытия трансферного окна
-
"Эспаньол" арендовал Хонатана Кальери
-
Клубы РПЛ пожелали удачи "Краснодару" в матче с "Олимпиакосом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|2
|4
|3
|Реал Вальядолид
|2
|4
|4
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|5
|Реал Сосьедад
|2
|4
|6
|Алавес
|2
|4
|7
|Осасуна
|2
|4
|8
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
|Сельта Виго
|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
|20
|Леганес
|1
|0