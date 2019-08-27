"Барселона" назвала условие для ухода Рафиньи в аренду

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"Барселона" назвала условие для ухода Рафиньи в аренду

Бразильский полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, каталонский клуб готов отпустить футболиста в аренду, если он согласится продлить контракт, который истекает летом 2020 года. Интерес к хавбеку проявляет "Валенсия".

26-летний Рафинья является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за каталонский клуб 89 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач.

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