"Барселона" огласила "Вест Хэму" стоимость Брейтуэйта
"Барселона" готова продать этим летом нападающего Мартина Брейтуэйта, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, купить 29-летнего футболиста намерен "Вест Хэм". Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.
"Сине-гранатовые" оценивают датского форварда в 20 миллионов евро.
Брейтуэйт перешёл в "Барсу" в феврале из "Леганеса" за 18 миллионов. В его активе 1 гол в 11 матчах.
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|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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