"Барселона" огласила "Вест Хэму" стоимость Брейтуэйта

Теги барселонавест хэм юнайтедмартин брейтуэйттрансферы

"Барселона" огласила "Вест Хэму" стоимость Брейтуэйта

"Барселона" готова продать этим летом нападающего Мартина Брейтуэйта, сообщает  Mundo Deportivo.

По сведениям издания, купить 29-летнего футболиста намерен "Вест Хэм". Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

"Сине-гранатовые" оценивают датского форварда в 20 миллионов евро.

Брейтуэйт перешёл в "Барсу" в феврале из "Леганеса" за 18 миллионов. В его активе 1 гол в 11 матчах.

Не пропустите: "Барселона" отклонила заманчивое предложение по Тринкау. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Реале" устроят чистку: на продажу пойдут почти все игроки, которые сейчас находятся в арендах!

В "Реале" устроят чистку: на продажу пойдут почти все игроки, которые сейчас находятся в арендах!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов