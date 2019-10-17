"Барселона" назвала заявку на игру против "Эйбара"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился с заявкой на игру против "Эйбара".

Отметим, что из-за дисквалификации участие в матче не примут Жерар Пике и Усман Дембеле.

Заявка "Барселоны": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Иван Ракитич, Серхи Бускетс, Жан-Клер Тодибо, Артур, Луис Суарес, Лионель Месси, Нето, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Антуан Гризманн, Жорди Альба, Серхи Роберто, Карлес Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Карлес Перес, Анссумане Фати, Арнау Тенас, Хуниор Фирпо, Самюэль Умтити.

Также сообщается, что несмотря на попадание Хуниора Фирпо и Самюэля Умтити в заявку, врачи пока не дали разрешения на их участие в игре.

Поединок между "Эйбаром" и "Барселоной" состоится 19 октября.

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