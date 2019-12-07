"Барселона" назвала заявку на игру против "Мальорки"
Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой на игру против "Мальорки".
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.
Защитники: Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Серхи Роберто, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо.
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхи Бускетс, Карлес Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль.
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Перес.
Матч между "Барселоной" и "Мальоркой" состоится 7 декабря в 23:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Вильярреал
|16
|19
|13
|Бетис
|15
|19
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6