"Барселона" назвала заявку на игру против "Мальорки"

Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой на игру против "Мальорки".

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.

Защитники: Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваге, Серхи Роберто, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо.

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхи Бускетс, Карлес Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль.

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Перес.

Матч между "Барселоной" и "Мальоркой" состоится 7 декабря в 23:00 (мск).

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