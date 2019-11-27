"Барселона" назвала заявку на матч с "Боруссией"

"Барселона" определилась с заявкой на игру групповой стадии Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией".

Заявка "Барселоны": Тер Штеген, Ракитич, Бускетс, Тодибо, Артур, Суарес, Месси, Дембеле, Нето, Лангле, Ваге, Роберто, Гризманн, де Йонг, Видаль, Умтити, Фати, Фирпо.

Поединок между клубами состоится сегодня, 27 ноября, в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что если "Барса" выиграет в этом матче, то обеспечит себе выход в плей-офф турнира с первого места.

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