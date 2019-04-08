"Барселона" назвала заявку на матч с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов

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"Барселона" назвала заявку на матч с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов

Тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

В состав на поединок на "Олд Траффорд" включены 20 футболистов.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Игнасио Пенья;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самуэль Умтити;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Серхи Роберто, Артуро Видаль, Карлос Аленья;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком, Кевин-Принс Боатенг.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" состоится в среду, 10 апреля, в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча запланирована на 16 апреля.

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