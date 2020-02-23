"Барселона" назвала заявку на матч с "Наполи" в Лиге Чемпионов

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"Барселона" назвала заявку на матч с "Наполи" в Лиге Чемпионов

20 футболистов "Барселоны" попали в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи", сообщает официальный сайт клуба.

Встреча состоится в Неаполе 25 февраля.

вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья

защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Алекс Кольядо, Рональд Араухо, Серхио Акьеме.

полузащитники: Иван Ракитич, Серджи Бускетс, Артур, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Рикард Пуч

нападающие: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Анссумане Фати.

Также в Италию полетит форвард Мартин Брэйтуэйт, но он не сможет сыграть, так как не заявлен на турнир.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Очень странное решение... Брайтвейт нужен для таких матчей как с Наполи и Реалом, а всякие Эйбары картонному королю - Лео Месси оставьте, пускай он набывает очередную липовую стату для липового ЗМ! Visca el Barca!

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