"Барселона" назвала заявку на матч с "Реалом"

"Барселона" огласила заявку на матч 10-тура чемпионата Испании с "Реалом".

Отметим, что из-за травмы встречу пропустит форвард Усман Дембеле.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нету.

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити.

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Карлес Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль.

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Перес, Ансу Фати.

Ранее "Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной".

Напомним, что первое в этом сезоне Эль Класико состоится в среду, 18 декабря, в 22:00 по московскому времени.

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