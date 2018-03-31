"Барселона" назвала заявку на матч с "Севильей"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал состав своей команды на сегодняшний матч 30-го тура Ла Лиги против "Севильи".

Вратари: тер Штеген, Силлессен.

Защитники: Семеду, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Вермален.

Полузащитники: Коутиньо, Паулиньо, Ракитич, Д. Суарес, Иньеста, Гомеш.

Нападающие: Алькасер, Л. Суарес, Месси, Дембеле.

Не пропустите превью к матчу "Севилья" - "Барселона". | soccernews.ru