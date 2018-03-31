"Барселона" назвала заявку на матч с "Севильей"

Теги барселонасевильяэрнесто вальверде

"Барселона" назвала заявку на матч с "Севильей"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал состав своей команды на сегодняшний матч 30-го тура Ла Лиги против "Севильи".

Вратари: тер ШтегенСиллессен.

Защитники: СемедуПикеАльбаРоберто, УмтитиВермален.

Полузащитники: КоутиньоПаулиньоРакитичД. СуаресИньестаГомеш.

Нападающие: АлькасерЛ. СуаресМессиДембеле.

Не пропустите превью к матчу "Севилья" - "Барселона". | soccernews.ru

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