"Барселона" назвала заявку на матч с "Вильярреалом"

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"Барселона" назвала заявку на матч с "Вильярреалом"

Главный тренер "Барселоны" Энрике Сетьен определился с заявкой на матч 34-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".

Из-за травм поединок пропустят защитник Самуэль Умтити, полузащитник Френки де Йонг и нападающий Усман Дембеле.

Полностью заявка каталонского клуба выглядит так:

вратари: Тер Штеген, Нето , Пенья

защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Фирпо, Араухо, Морер

полузащитники: Ракитич, Бускетс, Артур, Серхи Роберто, Видаль, Пуч, Кольядо, Рамон Мончу, Куэнка.

нападающие: Суарес, Месси, Гризманн, Брейтуэйт, Фати

Матч "Вильярреал" - "Барселона" состоится сегодня, 5 июля, и начнется в 23:00 мск.

Напомним, что "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 4-очковым отставанием от лидирующего "Реала".

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