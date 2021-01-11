"Барселона" назвала заявку на матч Суперкубка Испании с "Реалом Сосьедад"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман огласил заявку команды на полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Реала Сосьедад".

вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нету, Иньяки Пенья.

защитники: Сержиньо Дест, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо, Оскар Мингеса.

полузащитники: Серхио Букетс, Миралем Пьянич, Рики Пуч, Педри, Френки Де Йонг, Илайш Мориба.

нападающие: Антуан Гризманн, Мартин Брейтуэйт, Лионель Месси, Усман Дембеле, Франисишку Тринкау.

Матч "Реал Сосьедад" - "Барселона" состоится 13 января. В другом полуфинальном матче 14 января встретятся мадридский "Реал" и "Атлетик" из Бильбао.

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