"Барселона" назвала заявку на матч Суперкубка Испании с "Реалом Сосьедад"
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман огласил заявку команды на полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Реала Сосьедад".
вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нету, Иньяки Пенья.
защитники: Сержиньо Дест, Рональд Араухо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити, Хуниор Фирпо, Оскар Мингеса.
полузащитники: Серхио Букетс, Миралем Пьянич, Рики Пуч, Педри, Френки Де Йонг, Илайш Мориба.
нападающие: Антуан Гризманн, Мартин Брейтуэйт, Лионель Месси, Усман Дембеле, Франисишку Тринкау.
Матч "Реал Сосьедад" - "Барселона" состоится 13 января. В другом полуфинальном матче 14 января встретятся мадридский "Реал" и "Атлетик" из Бильбао.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14