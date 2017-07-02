"Барселона" называется главным претендентом на ведущего защитника "Ювентуса"

Каталонская "Барселона" называется главным претендентом на ведущего защитника туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

Как информирует Tuttosport, "старая сеньора" не намерена расставаться со своим 30-летним беком, однако в случае, если сам футболист изъявит желание сменить команду, клуб будет готов рассмотреть по нему предложения. Среди же потенциальных претендентов на Бонуччи наиболее приоритетные шансы заполучить игрока, по сведениям издания, имеют именно "сине-гранатовые".

Отметим, что также за итальянцем следят лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: у "Барселоны" нет средств на нового правого защитника. | soccernews.ru