"Барселона" не без труда победила "Хетафе"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Хетафе" со счетом 2:1.
Победу каталонскому клубу принесли голы Серхи Роберто и Мемфиса Депая. В составе гостей отличился Сандро Рамирес.
"Барселона", набрав семь очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, но от лидирующего "Реала" отстает только по разнице мячей. "Хетафе" с нулем очков находится на 18-й позиции.
"Барселона" – "Хетафе" - 2:1 (2:1)
Голы: Роберто, 2 - 1:0, Рамирес, 18 - 1:1, Депай, 30 - 2:1
"Барселона": тер Штеген, Эмерсон (Дест, 63), Лангле, Араухо, Альба, Мингеса, Серджи Роберто (Гави, 74), Бускетс, де Йонг, Гризманн, Брэйтуэйт (Нико Гонсалес, 74), Депай.
"Хетафе": Сория, Иглесиас (Суарес, 46), Митрович, Джене, Оливера, Аленья (Тимор, 61), Янкто, Акуругу, Максимович, Арамбарри, Сандро Рамирес (Мата, 61), Унал (Масиас, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14