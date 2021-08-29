"Барселона" не без труда победила "Хетафе"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Хетафе" со счетом 2:1.

Победу каталонскому клубу принесли голы Серхи Роберто и Мемфиса Депая. В составе гостей отличился Сандро Рамирес.

"Барселона", набрав семь очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, но от лидирующего "Реала" отстает только по разнице мячей. "Хетафе" с нулем очков находится на 18-й позиции.

"Барселона" – "Хетафе" - 2:1 (2:1)

Голы: Роберто, 2 - 1:0, Рамирес, 18 - 1:1, Депай, 30 - 2:1

"Барселона": тер Штеген, Эмерсон (Дест, 63), Лангле, Араухо, Альба, Мингеса, Серджи Роберто (Гави, 74), Бускетс, де Йонг, Гризманн, Брэйтуэйт (Нико Гонсалес, 74), Депай.

"Хетафе": Сория, Иглесиас (Суарес, 46), Митрович, Джене, Оливера, Аленья (Тимор, 61), Янкто, Акуругу, Максимович, Арамбарри, Сандро Рамирес (Мата, 61), Унал (Масиас, 76).

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