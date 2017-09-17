"Барселона" не будет делать попыток приобрести Коутиньо в январе

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"Барселона" не будет делать попыток приобрести Коутиньо в январе

"Барселона" отказалась от идеи приобрести атакующего полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в январе.

Как сообщает Marca, менеджмент каталонцев принял решение не тратить время на переговоры,  которые скорее всего вновь закончатся неудачно. 

Кроме того,  на решение "Барселоны" повлиял тот факт,  что Коутиньо уже заигран за "Ливерпуль " в Лиге Чемпионов.  | http://soccernews.ru

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