"Барселона" не будет идти на уступки Неймару и ПСЖ
Руководство каталонской "Барселоны" до сих пор остается в неведении, какое решение относительно своего будущего примет форвард команды Неймар.
Поэтому, как информирует Mundo Deportivo, в клубе просчитывают оба варианта. Так, "сине-гранатовые" будут рады, если бразилец, которым интересуется французский ПСЖ, все же решит продолжить выступления за свою команду.
В противном же случае "Барса" пойдет на продажу своего ключевого игрока только за оговоренную контрактом сумму отступных в размере 222-х миллионов евро. При этом каталонский гранд исключает даже малейшую скидку на своего футболиста ввиду того, что ранее парижане отказались это делать во время переговоров с ними "сине-гранатовых" по Тиаго Силве, Маркиньосу и Марко Верратти.
Напомним, Перес исключил переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" побеждает "Челси" и завершает Международный кубок чемпионов со стопроцентным результатом
-
Старые знакомые: "Тоттенхэм" встречается с "Манчестер Сити" в Нэшвилле
-
Майами приветствует Эль Класико: "Реал" и "Барселона" встретятся в главном матче Международного кубка чемпионов
-
Начало сезона во Франции: "Монако" и ПСЖ сразятся в битве за Суперкубок
-
Топ-5 лучших футболистов в истории футбола по версии FourFourTwo
Лента новостей
-
"Рубин" одержал победу над тульским "Арсеналом"
-
Шекспир ждет перехода Ихеаначо в "Лестер"
-
"Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Стали"
-
Спаллетти: "Не могу понять, почему первые 60-70 минут мы отлично справляемся, а потом отдаём инициативу"
-
Венгер рассказал о ситуации в лазарете "Арсенала"
-
Горетцка опровергает наличие договоренности с "Баварией"
-
Семак: "Расстроены результатом матча с "Уралом"
-
ПСЖ нашел средства для покупки Неймара
-
Гончаренко прокомментировал победу над "СКА-Хабаровском"
-
Куадрадо может перейти в "Интер"
-
Бартомеу отказался комментировать интерес "Барселоны" к Коутиньо
-
Гинер рассказал о несостоявшемся переходе Кака в ЦСКА
-
ПСЖ необходимо продать игроков на 110 миллионов евро, чтобы не нарушить ФФП при трансфере Неймара
-
Два английских клуба претендуют на Негредо
-
"Урал" – "Уфа" - 1:1 (обзор)
-
"Спартак" интересуется алжирским форвардом
-
Шикарный автогол Кондогбия
-
ЦСКА – "СКА-Хабаровск" - 2:0 (обзор)
-
"Урал" спас ничью в матче с "Уфой"
-
Победа на классе: ЦСКА выигрывает у "СКА-Хабаровск"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20