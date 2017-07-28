"Барселона" не будет идти на уступки Неймару и ПСЖ

Руководство каталонской "Барселоны" до сих пор остается в неведении, какое решение относительно своего будущего примет форвард команды Неймар.

Поэтому, как информирует Mundo Deportivo, в клубе просчитывают оба варианта. Так, "сине-гранатовые" будут рады, если бразилец, которым интересуется французский ПСЖ, все же решит продолжить выступления за свою команду.

В противном же случае "Барса" пойдет на продажу своего ключевого игрока только за оговоренную контрактом сумму отступных в размере 222-х миллионов евро. При этом каталонский гранд исключает даже малейшую скидку на своего футболиста ввиду того, что ранее парижане отказались это делать во время переговоров с ними "сине-гранатовых" по Тиаго Силве, Маркиньосу и Марко Верратти.

Напомним, Перес исключил переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru