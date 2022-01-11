"Барселона" не будет менять предложение для Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

"Барселона" хочет, чтобы французский полузащитник Усман Дембеле как можно быстрее принял окончательное решение о своем будущем, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые хочет, чтобы игрок дал ответ уже на этой неделе и надеется, что ответ будет положительным. Каталонцы не планируют улучшать свое предложение.

Ранее сообщалось, что Дембеле просит у клуба зарплату в размере 43 миллионов евро. Предложение "Барсы" гораздо ниже этой суммы.

В нынешнем сезоне француз сыграл 10 матчей за "Барсу" во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

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