"Барселона" не будет менять своих нападающих на Морату

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"Барселона" не будет менять своих нападающих на Морату

Фото инстаграм Мемфиса Депая

"Барселона" пока не рассматривает вариант с уходом во время зимнего трансферного окна Усмана Дембеле или Мемфиса Депая.

Предполагалось, что француза или голландца могут включить в сделку по подписанию Альваро Мораты.

Однако, по информации журналиста Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" не заинтересованы в подобном обмене в январе.

Напомним, что Мората выступает за "Ювентус" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Атлетико". "Барсе" нужно договориться с обоими клубами о переходе испанца.

Не пропустите: Симеоне не хочет перехода Мораты в "Барселону". | http://soccernews.ru
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"Барселона" договорилась с Моратой

"Барселона" договорилась с Моратой

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