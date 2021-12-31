"Барселона" не будет менять своих нападающих на Морату

Фото инстаграм Мемфиса Депая

"Барселона" пока не рассматривает вариант с уходом во время зимнего трансферного окна Усмана Дембеле или Мемфиса Депая.

Предполагалось, что француза или голландца могут включить в сделку по подписанию Альваро Мораты.

Однако, по информации журналиста Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" не заинтересованы в подобном обмене в январе.

Напомним, что Мората выступает за "Ювентус" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Атлетико". "Барсе" нужно договориться с обоими клубами о переходе испанца.

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