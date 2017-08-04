"Барселона" не будет платить отцу Неймара бонус за продление контракта с его сыном

Отец бразильского нападающего Неймара не получит бонус от "Барселоны", сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонский клуб решил не платить отцу и агенту форварда вознаграждение за продление контракта с его сыном.

Неймар-старший должен был получить от "Барселоны" 26 миллионов евро за то, что его сын подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

Впрочем, всего через год после продления соглашения форвард покинул "Барселону" и перешел в ПСЖ.

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