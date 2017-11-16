"Барселона" не будет платить за Коутиньо требуемые "Ливерпулем" 150 миллионов евро

Каталонская "Барселона" не будет платить за полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо 150 миллионов евро.

Как информирует Sport News, "сине-гранатовые" не намерены платить за 25-летнего бразильца сумму, которую хотят получить "красные". Размер же окончательного предложения по бразильцу в стане "Барсы" установили на отметке немногим более 100 миллионов евро.