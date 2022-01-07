"Барселона" не будет платить зарплату Коутиньо

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"Барселона" не будет платить зарплату КоутиньоФото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо перешел в английскую "Астон Виллу" на правах аренды на следующие шесть месяцев.

По информации журналиста Тони Хуанмарти, "Вилла" будет платить около 65% от зарплаты Коутиньо. От оставшихся 35%, которые "Барса" должна была платить, Коутиньо отказался.

Так что зарплату игроку будет выплачивать только "Астон Вилла". Таким образом, в зарплатной ведомости "Барселоны" от Коутиньо останется только амортизация его трансферной суммы.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, у английского клуба есть право выкупа за 40 миллионов евро.

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