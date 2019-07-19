"Барселона" не будет подписывать Алабу
"Барселона" не собирается приобретать защитника "Баварии" Давида Алабу.
Как сообщает Diario Sport, "сине-гранатовые" могут возобновить переговоры с игроком следующим летом. Отмечается, что "Барса" выделила на покупку левого защитника 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в шорт-лист клуба входят Рафаэль Геррейру и Хуниор Фирпо.
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