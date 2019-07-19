"Барселона" не будет подписывать Алабу

1 Теги барселонадавид алабабавария мюнхен

"Барселона" не будет подписывать Алабу

"Барселона" не собирается приобретать защитника "Баварии" Давида Алабу.

Как сообщает Diario Sport, "сине-гранатовые" могут возобновить переговоры с игроком следующим летом. Отмечается, что "Барса" выделила на покупку левого защитника 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист клуба входят Рафаэль Геррейру и Хуниор Фирпо.

Читайте также: "Барселона" отказалась подписывать Роуза. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если куда и перейдет то в Арсенал

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону"

Федерация футбола Испании начала проверку трансфера Гризманна в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов