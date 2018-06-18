"Барселона" не будет подписывать альтернативу Гризманну

Каталонская "Барселона" не будет подписывать альтернативу своей главной трансферной цели в лице форварда мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, который решил остаться в своем клубе.

Так, по сведениям sport.es, в новом сезоне "сине-гранатовые" планируют сделать ставку на своего вингера Усмана Дембеле, предоставив ему больше игрового времени. Со своей стороны тренерский штаб каталонского гранда намерен приложить все усилия, дабы завершить процесс адаптации 21-летнего француза на "Камп Ноу".

Напомним, на этой неделе "Барселона" планирует завершить свой первый летний трансфер. | soccernews.ru