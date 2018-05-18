"Барселона" не будет покупать Бельерина

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"Барселона" не будет покупать Бельерина

"Барселона" утратила интерес к защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину.

Как сообщает Sportsmole, каталонцы опасаются, что могут нарушить финансовое фэйр-плей. Ориентировочная сумма трансфера Бельерина составляет 50 миллионов евро.

Напомним, что по слухам главной трансферной целью "Барселоны" является нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

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