"Барселона" не будет покупать Бельерина

"Барселона" утратила интерес к защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину.

Как сообщает Sportsmole, каталонцы опасаются, что могут нарушить финансовое фэйр-плей. Ориентировочная сумма трансфера Бельерина составляет 50 миллионов евро.

Напомним, что по слухам главной трансферной целью "Барселоны" является нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.

Читайте также: Два клуба готовы заплатить "Барселоне" за Дембеле 80 миллионов евро. | http://soccernews.ru