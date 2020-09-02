"Барселона" не будет покупать Деста по просьбе Кумана

Защитник "Аякса" Сержиньо Дест не перейдет в "Барселону".

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство клуба не планирует покупать 19-летнего американца, несмотря на просьбу нового наставника команды Рональда Кумана.

Контракт Деста с "Аяксом" рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дест провел 35 игр, забил два гола и отдал пять ассистов.

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