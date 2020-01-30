"Барселона" не будет покупать форварда этой зимой

"Барселона" не будет этой зимой покупать нападающего, информирует El Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что каталонский клуб в скором времени приобретет форварда "Валенсии" Родриго Морено, однако трансфер так и не состоялся.



Кроме того, в СМИ писали, что сине-гранатовые интересуются Оливье Жиру, Пьер-Эмериком Обамеянгом, Виссамом Бен-Йеддером и другими игроками, выступающими в европейских клубах.



После 21 тура Примеру "Барселона", имея в активе 43 балла, занимает 2 место в турнирной таблице.

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