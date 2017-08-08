"Барселона" не будет покупать Иньиго Мартинеса

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"Барселона" не будет покупать Иньиго Мартинеса

"Барселона" приняла решение не покупать защитника "Реала Сосьедад" Иньиго Мартинеса,  сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб был готов заплатить за игрока 32 миллиона евро, но затем было решено отказаться от его покупки.

Не исключено, что в "Барселоне" в качестве пятого центрального защитника останется Томас Вермален

Напомним, что в данный момент каталонцы располагают в центре обороны Жераром Пике, Хавьером МаскераноСамуэлем Умтити и Марлоном.

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