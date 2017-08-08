"Барселона" не будет покупать Иньиго Мартинеса
"Барселона" приняла решение не покупать защитника "Реала Сосьедад" Иньиго Мартинеса, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб был готов заплатить за игрока 32 миллиона евро, но затем было решено отказаться от его покупки.
Не исключено, что в "Барселоне" в качестве пятого центрального защитника останется Томас Вермален.
Напомним, что в данный момент каталонцы располагают в центре обороны Жераром Пике, Хавьером Маскерано, Самуэлем Умтити и Марлоном.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20