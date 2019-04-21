"Барселона" не будет покупать Рэшфорда

Теги барселонаманчестер юнайтедмаркус рэшфордтрансферы

"Барселона" не будет покупать Рэшфорда

"Барселона" отказалась от идеи трансфера форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Как сообщает Daily Express, боссы "сине-гранатовых" считают, что игра Рэшфорда не соответствует финансовым запросам "МЮ". Напомним, что "красные дьяволы" оценили игрока в 173 миллиона евро.

Контракт Рэшфорда с "МЮ" истекает в 2020 году и клуб пока не может договориться об его продлении.

В этом сезоне на счету Рэшфорда 13 забитых мячей и 9 ассистов в 42 играх.

Читайте также: Рэшфорд приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Миллер прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром"

Миллер прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Уотфорд Уотфорд 34 49
8 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
10 Эвертон Эвертон 34 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Борнмут Борнмут 35 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов