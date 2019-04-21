"Барселона" не будет покупать Рэшфорда

"Барселона" отказалась от идеи трансфера форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Как сообщает Daily Express, боссы "сине-гранатовых" считают, что игра Рэшфорда не соответствует финансовым запросам "МЮ". Напомним, что "красные дьяволы" оценили игрока в 173 миллиона евро.

Контракт Рэшфорда с "МЮ" истекает в 2020 году и клуб пока не может договориться об его продлении.

В этом сезоне на счету Рэшфорда 13 забитых мячей и 9 ассистов в 42 играх.

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