"Барселона" не будет приобретать Ди Марию

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"Барселона" не будет приобретать Ди МариюКаталонская "Барселона" не будет делать попыток приобрести вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марию.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" больше не рассматривают кандидатуру аргентинца в качестве возможного варианта усиления команды ввиду того, что тренерский штаб сомневается в его способности принести пользу "Барсе".

Напомним, "Барселона" начала забастовку. | soccernews.ru

комментарии
Florentino Peres

Зато предателя не будет ещё одного )

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