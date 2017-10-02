"Барселона" не будет приобретать Ди Марию

Каталонская "Барселона" не будет делать попыток приобрести вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марию.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" больше не рассматривают кандидатуру аргентинца в качестве возможного варианта усиления команды ввиду того, что тренерский штаб сомневается в его способности принести пользу "Барсе".

Напомним, "Барселона" начала забастовку. | soccernews.ru