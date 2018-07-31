"Барселона" не будет приобретать замену Диню

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"Барселона" не будет приобретать замену ДинюКаталонская "Барселона" не будет приобретать замену своему защитнику Люке Диню, который уже в ближайшее время должен стать игроком "Эвертона".

Так, по сведениям Marca, "сине-гранатовые" планируют сделать ставку на игроков своего дубля - 20-летнего Марка Кукурелью и 18-летнего Хуана Миранду. Ожидается, что кто-то из них будет переведен перед стартом сезона 2018/2019 в первую команду.

Напомним, завтра "Барселона" сыграет с "Ромой". | soccernews.ru

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