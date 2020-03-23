"Барселона" не будет продавать Дембеле этим летом

2 Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" не будет продавать Дембеле этим летом

"Барселоны" не будет отпускать форварда Усмана Дембеле в летнее трансферное окно.

Напомним, 22-летний футболист пропустил около полугода из-за частых травм. В клубе считают, что игрока не корректно продавать в такой ситуации. Кроме того, главный тренер Кике Сетьен рассчитывает на форварда.

После обследования Дембеле стало известно, что тело футболиста не сформировалось до конца на момент перехода в "Барселону", поэтому игрок часто травмируется.

В этом сезоне форвард участвовал в 5 матчах Ла лиги и забил 1 гол. 

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не удевлен... За эту стекляшку, и 20 млн никто не даст (а потрачено было 140)! Один из самых провальных трансферов в истории Барсы, хоть его и погубули политика бестолочи Леонеля Месси, но все же... 140 млн!!! Cамый большой мешок Европы и мира в целом! Тратят +100500 триллиардов на трансферы, а потом отлетаем на Стадио Олимпико и Энфилде, мда... а всему виной, аргентинский карлик, гроза Эйбаров и просто картонный лидер - Лео Месси! Нужно его утилизировать как можно скорее, а то дела не будет... Visca el Barca!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Небось,черное дерево отстегивает 30% от своей зарплаты инопланетянину ,чтобы его не выгнали.Visca El Barca!

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