"Барселона" не будет продавать Дембеле этим летом

"Барселоны" не будет отпускать форварда Усмана Дембеле в летнее трансферное окно.

Напомним, 22-летний футболист пропустил около полугода из-за частых травм. В клубе считают, что игрока не корректно продавать в такой ситуации. Кроме того, главный тренер Кике Сетьен рассчитывает на форварда.

После обследования Дембеле стало известно, что тело футболиста не сформировалось до конца на момент перехода в "Барселону", поэтому игрок часто травмируется.

В этом сезоне форвард участвовал в 5 матчах Ла лиги и забил 1 гол.

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