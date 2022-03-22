"Барселона" не будет пытаться удержать Дембеле

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

В "Барселоне" уверены, что французский нападающий Усман Дембеле летом перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба не будет пытаться удержать игрока, контракт которого истекает ближайшим летом. Впрочем, ситуация может измениться, если футболист сам обратится к "Барселоне" с просьбой о продлении контракта.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел 21 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять голевых передач.

Не пропустите: "Барселона" определилась с заменой Дембеле. | http://soccernews.ru