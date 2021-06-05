"Барселона" не будет увеличивать предложение Вейналдуму

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"Барселона" не будет увеличивать предложение Вейналдуму

Фото инстаграм Джорджиньо Вейналдума

"Барселона" не собирается реагировать на попытку ПСЖ перехватить бывшего полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.

Напомним, что парижане готовы перебить предложение "сине-гранатовых" и платить 30-летнему футболисту больше.

По информации Mundo Deportivo, "Барса" не намерена улучшать условия контракта для голландца, полагая, что он должен выбрать вариант с переездом на "Камп Ноу" по зову сердца, а не из-за денег.

Вейналдум выступал за "Ливерпуль" с 2016 года, сыграл 237 матчей, забил 22 гола и сделал 16 ассистов. Сейчас он является свободным агентом.

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