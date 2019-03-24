"Барселона" не будет выкупать Боатенга летом

Ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг, скорее всего, покинет "Барселону" летом, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, тренерский штаб каталонского клуба недоволен поведением футболиста. В понедельник у "Барселоны" была добровольная тренировка для футболистов, которые не были вызваны в сборные, но Боатенг на нее не явился. Также занятие проигнорировал Малком, но при этом его посетили Жерар Пике и Клеман Лангле.

Напомним, что "Барселона" арендовала Боатенга в январе у "Сассоло" с правом выкупа. В этом сезоне 32-летний хавбек провел два матча за "Барселону".

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