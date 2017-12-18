"Барселона" не будет выстраиваться в чемпионский коридор для "Реала"

Директор "Барселоны" по внутриклубным отношениям Гильермо Амор рассказал, что футболисты его команды не будут выстраиваться в чемпионский коридор для "Реала".

Напомним, что 16 декабря "Реал" добыл победу на клубном чемпионате мира, обыграв в финале "Гремио" со счетом 1:0.

"Поздравляем "Реал", но хотелось бы прояснить: мы устраиваем чемпионский коридор только для победителей тех турниров, в которых принимала участие "Барселона", – сказал функционер.

Напомним, матч "Реал" – "Барселона" состоится 23 декабря.

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