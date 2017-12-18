"Барселона" не будет выстраиваться в чемпионский коридор для "Реала"

Теги реал мадридбарселона

"Барселона" не будет выстраиваться в чемпионский коридор для "Реала"Директор "Барселоны" по внутриклубным отношениям Гильермо Амор рассказал, что футболисты его команды не будут выстраиваться в чемпионский коридор для "Реала".

Напомним, что 16 декабря "Реал" добыл победу на клубном чемпионате мира, обыграв в финале "Гремио" со счетом 1:0.

"Поздравляем "Реал", но хотелось бы прояснить: мы устраиваем чемпионский коридор только для победителей тех турниров, в которых принимала участие "Барселона", – сказал функционер.

Напомним, матч "Реал" – "Барселона" состоится 23 декабря.

Читайте: Месси стал первым игроком "Барселоны", который не забил три пенальти за год за последние 12 лет | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов