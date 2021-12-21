"Барселона" не делала предложений по Кавани

Фото: инстаграм Кавани/Автор неизвестен

"Барселона" все еще не сделала ни единого предложения "Манчестер Юнайтед" о приобретении уругвайского форварда Эдинсона Кавани, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, нападающий остается важной частью "красных дьяволов". В то же время, по словам Романо, приоритетным вариантом на трансферном рынке для "Барсы" по-прежнему является нападающий сборной Испании и "Манчестер Сити" Ферран Торрес.

Отмечается, что бразильский клуб "Коринтианс" также не связывался с "МЮ" по поводу Кавани.

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