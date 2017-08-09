"Барселона" не делала предложений по трансферу Коутиньо в последние три недели

"Ливерпуль" не получал предложений от "Барселоны" по трансферу бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в последние три недели, сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол в своем твиттере.

Футболист готов стать футболистом "Барселоны", но ждет, когда клубы договорятся между собой.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы заплатить за 26-летнего Коутиньо 90 миллионов евро, но "Ливерпуль" не намерен с ним расставаться.

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