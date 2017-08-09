"Барселона" не делала предложений по трансферу Коутиньо в последние три недели

Теги ливерпульбарселонакоутиньо

"Барселона" не делала предложений по трансферу Коутиньо в последние три недели

"Ливерпуль" не получал предложений от "Барселоны" по трансферу бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в последние три недели, сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол в своем твиттере.

Футболист готов стать футболистом "Барселоны", но ждет, когда клубы договорятся между собой.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы заплатить за 26-летнего Коутиньо 90 миллионов евро, но "Ливерпуль" не намерен с ним расставаться.

Не пропустите: "Барселона" намерена подписать Коутиньо до конца недели. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Челси 0 0
6 Кристал Пэлас 0 0
7 Эвертон 0 0
8 Хаддерсфилд Таун 0 0
9 Лестер Сити 0 0
10 Ливерпуль 0 0
11 Манчестер Сити 0 0
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Ньюкасл Юнайтед 0 0
14 Саутгемптон 0 0
15 Сток Сити 0 0
16 Суонси Сити 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Бромвич Альбион 0 0
20 Вест Хэм Юнайтед 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов