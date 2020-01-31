"Барселона" не договорилась о трансфере экс-форварда "Реала"

"Барселона" предприняла попытку купить нападающего "Реал Сосьедада" Виллиана Жозе, сообщает La Sexta.

По информации источника, "сине-гранатовые" предложили за экс-игрока "Реала" 21 миллион евро, но баски потребовали на 9 миллионов больше.

Напомним, что "Барса" хочет до закрытия зимнего трансферного окна подписать нового форварда на замену травмированному Луису Суаресу.

За Жозе также ведут борьбу английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне бразилец сыграл за "Реал Сосьедад" 22 матча и забил 8 голов.

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