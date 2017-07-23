"Барселона" не договорилась с Неймаром по новому контракту

"Барселона" провела переговоры с отцом и агентом нападающего Неймара о продлении контракта, которые завершились неудачей, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб не сумел удовлетворить требования представителя футболиста, который требовал значительного повышения зарплаты своего клиента.

Таким образом, 25-летний Неймар стал еще ближе к переходу в ПСЖ, который готов платить ему 27 миллионов евро в год после уплаты всех налогов.

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