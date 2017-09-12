"Барселона" не договорилась с ПСЖ по трансферу Ди Марии

Стали известны причины срыва трансфера полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии в "Барселону", сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, парижский клуб хотел получить за футболиста 60 миллионов евро, но каталонцы предлагали за него только 45 миллионов евро.

В итоге клубы не сумели договориться и 29-летний Ди Мария остался в ПСЖ.

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