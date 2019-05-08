"Барселона" не дождалась Месси и уехала в аэропорт Ливерпуля без него

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси был вынужден самостоятельно добираться до аэропорта Ливерпуля после ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов с одноименным клубом (0:4), сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, футболист проходил допинг-контроль после окончания матча, но эта процедура затянулась на два часа. В итоге автобус с командой отправился в аэропорт без него.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 мячей и отдал 22 результативные передачи.

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