"Барселона" не готова гарантировать Гризманну место в центре атаки

Теги барселонаатлетико мадридэрнесто вальвердеантуан гризманн

"Барселона" не готова гарантировать Гризманну место в центре атакиКаталонская "Барселона" не готова гарантировать форварду мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну место в центре своей атаки.

Так, по сведениям Le Parisien, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде в случае подписания француза намерен использовать его в качестве флангового нападающего. Именно на этой позиции футболист играл во время своих выступлений за "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач в 49 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Атлетико" предложил Гризманну рекордный для клуба оклад. | soccernews.ru

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