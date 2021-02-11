"Барселона" не готова к соперникам уровня Лиги Чемпионов - "Севилья" деклассировала каталонцев в Кубке Испании

"Барселона" проиграла первый матч Кубка Испании "Севилье". Глобально, ничего еще не потеряно – 3 марта можно будет все исправить в ответке. Однако, игра "блаугранас" заставила серьезно задуматься над нынешним уровнем команды. На голы Кунде и Ракитича "Барселона" ответила ровно ничем, при этом скоро начинается Лига Чемпионов, где нужно будет противостоять ПСЖ. Все выводы после просмотра матча мы оформили в традиционный аналитический отчет!

"Барселона" провалила матч уровня Лиги Чемпионов

Каталонцы подходили к матчу против "Севильи" на фоне серии из шести подряд побед во всех турнирах и десяти побед из одиннадцати возможных в 2021 году. Во время данного рывка "Барселоне" удалось пройти в полуфинал Кубка Испании, выйти на вторую позицию в Ла Лиге и сократить отставание от "Атлетико" до восьми очков (хотя у мадридцев в запасе целых два поединка). При этом команда проявляла уверенность и характер, побеждая даже после двух-трех пропущенных голов. Шикарную форму набрали де Йонг, Педри и даже Гризманн, а Месси не переставал бить рекорды. Казалось, Рональд Куман после провальной осени возродил мощь "блаугранас". Впрочем, все как-то не заметили уровень соперников – две команды представляли Сегунду, еще две замыкали турнирную таблицу Ла Лиги, а из сильных коллективов был только сырой "Атлетик" и нестабильные борцы за последнюю позицию в зоне Лиги Европы ("Гранада", "Сосьедад", "Бетис"). "Барселона" умудрилась пропустить от середняков одиннадцать голов, причем в Суперкубке была и серия пенальти, и поражение 2:3.

1 - Jules Koundé in the first half against Barcelona:



1 goal

2 shots - 50% of Sevilla's shots (2/4)

45 passes completed from 49 (91.8%) - 2nd most by a Sevilla player

0 fouls conceded



Protagonist. pic.twitter.com/ngloWZGlJZ — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2021

После "Бетиса" тревога начала нарастать, ведь впереди предстояли матчи против ПСЖ. Мощная "Севилья" из плей-офф ЛЧ должна была стать лакмусовой бумажкой, которая показала бы истинную силу проекта Рональда Кумана. Результат оказался неутешительным. Первый тайм "Барселона" вообще провалила, хотя на поле вышла не только главная тройка атаки, но и основная линия полузащиты. Окей, все уже поняли, что оборона не является стихией каталонцев, однако, что с нападением? Всего два удара по воротам до перерыва (и всего один опасный) при таком мощном составе – это вообще как?

Во втором тайме "Барса" добавила, но прижать "Севилью" не получалось. Были только короткие отрезки активности на 50-х и 70-х минутах, однако из них удалось создать всего две голевых возможности – Месси пробивал со стандарта и с левого края штрафной. Другие попытки атак от "блаугранас" – это мрачное скитание вокруг штрафной и попытки закрутить мяч в ворота с угловых. Что хуже всего, в периоды активности "Барса" слишком втягивалась на чужую треть поля – часто там стояло семь футболистов. При этом следует понимать, что в случае потери мяча Месси в оборону не побежит, Бускетс медленный, Педри, де Йонг, Фирпо и Альба уже в штрафной или около нее, а высокой линии обороны "блаугранас" критически не хватает скорости. "Севилья" регулярно пользовалась этой уязвимостью, вылетая в молниеносные контратаки. В конце концов, это вылилось в гол Ракитича. Общий итог по матчу с "Севильей" оказался неутешительным для "Кулес". "Барселона" в матчах с крепкими соперниками получала огромные проблемы, героически преодолевая их (и то не всегда), но в битве с первым же представителем ЛЧ команда сгорела – пусть и не без шансов, однако соперник точно наиграл на 2:0. С таким футболом догнать "Атлетико" не удастся, а о Лиге Чемпионов вообще лучше промолчать.

Месси больше не может решить судьбу ТОП-матча в одиночку, но на фоне других он король!

Перестрелка с "Бетисом" стала прологом к фиаско в полуфинале Кубка. На "Бенито Вильямарин" подопечные Рональда Кумана не создали ни одного момента за первые 57 минут, и только выход Месси завел каталонскую машину. Этот факт обнажил неготовность "блаугранас" к матчам с сильными соперниками без Лео – данную проблему необходимо было решить срочно, ведь "Барса" может остаться без Месси даже при его наличии на поле. Пока воз и ныне там – активность каталонцев прямо коррелировала с активностью Лионеля. Ни одному футболисту, кроме Месси, не удалось попасть в створ. Гризманн вообще не бил по воротам (хотя и отдал классный пас под удар), а все попытки Дембеле оказались недостаточно острыми – и если Антуан может оправдаться большим количеством чернухи, то невнятность Усмана приобрела признаки систематичности. Дембеле имеет высокую скорость, умеет обыгрывать, неплохо работает в единоборствах и классно стреляет с дистанции, но за последние 13 матчей француз забил всего два гола. При этом большинство его передач под удар являются обычными поперечными пассами или скидками. Конечно, их тоже надо уметь отдать грамотно и вовремя, однако от чемпиона мира за 160 млн евро хочется чего-то большего.

37 - Lionel Messi’s 37 goals against Sevilla in all comps by minutes⏱:



1-15 - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽

16-30 - ⚽⚽⚽⚽⚽

31-45 - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽

46-60 - ⚽⚽⚽

61-75 - ⚽⚽⚽⚽⚽

76-90 - ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽



Stopwatch. pic.twitter.com/9qh22vFBWf — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2021

Педри остался незаметным, а у де Йонга было всего одно хорошее врывание в штрафную – плюс, он открылся под пас от Месси перед штрафной площадкой, но вместо удара выкатил передачу назад на Лео (хотя оба стояли в идентичной ситуации и могли стрелять). Даже Альба в матче против "Севильи" не впечатлил – в его активе один пас под удар, однако его нет ни в одном из хайлайтов. Для Месси матч против "Севильи" также оказался не самым лучшим, хотя именно в ворота "рохибланкос" он забил больше всего голов. Впрочем, не очень крутым он был только по меркам Лионеля, а на фоне других футболистов аргентинец сиял. В его активе 9 выигранных единоборств из 12-ти, 4 обыгрыша на дриблинга из 5-ти попыток, 7 ударов по воротам из 13-ти общекомандных и 4 попадания в створ – причем это не попадания для статистики, а мощные выстрелы из близких дистанций под стойку.

"Месси" часто критикуют за вредные смещение в глубину, отсутствие в структуре прессинга и лишь периодическое включение турбо режима, однако в текущем сезоне Лионель остается единственным футболистом "Барсы", которому удается регулярно обострять игру передачами из всех зон на чужой половине. При этом из наиболее важной "зоны 14" (по центру перед штрафной) ассистирует только один Лео. Месси – специфический футболист, которого трудно вписать в структуру, но его способность находить нетривиальные решения и замечать зоны до сих пор остается инопланетной. Когда у "Барселоны" начинаются какие-то проблемы, команда пытается использовать свой чит код на полную мощность, однако так просто это не работает. Даже Лео не сможет постоянно вытаскивать Барсу. Даже в матче против "Севильи"!