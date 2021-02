"Барселона" не готова к соперникам уровня Лиги Чемпионов - "Севилья" деклассировала каталонцев в Кубке Испании

"Барселона" проиграла первый матч Кубка Испании "Севилье". Глобально, ничего еще не потеряно – 3 марта можно будет все исправить в ответке. Однако, игра "блаугранас" заставила серьезно задуматься над нынешним уровнем команды. На голы Кунде и Ракитича "Барселона" ответила ровно ничем, при этом скоро начинается Лига Чемпионов, где нужно будет противостоять ПСЖ. Все выводы после просмотра матча мы оформили в традиционный аналитический отчет!

"Барселона" провалила матч уровня Лиги Чемпионов

Каталонцы подходили к матчу против "Севильи" на фоне серии из шести подряд побед во всех турнирах и десяти побед из одиннадцати возможных в 2021 году. Во время данного рывка "Барселоне" удалось пройти в полуфинал Кубка Испании, выйти на вторую позицию в Ла Лиге и сократить отставание от "Атлетико" до восьми очков (хотя у мадридцев в запасе целых два поединка). При этом команда проявляла уверенность и характер, побеждая даже после двух-трех пропущенных голов. Шикарную форму набрали де Йонг, Педри и даже Гризманн, а Месси не переставал бить рекорды. Казалось, Рональд Куман после провальной осени возродил мощь "блаугранас". Впрочем, все как-то не заметили уровень соперников – две команды представляли Сегунду, еще две замыкали турнирную таблицу Ла Лиги, а из сильных коллективов был только сырой "Атлетик" и нестабильные борцы за последнюю позицию в зоне Лиги Европы ("Гранада", "Сосьедад", "Бетис"). "Барселона" умудрилась пропустить от середняков одиннадцать голов, причем в Суперкубке была и серия пенальти, и поражение 2:3.

1 - Jules Koundé in the first half against Barcelona:



1 goal

2 shots - 50% of Sevilla's shots (2/4)

45 passes completed from 49 (91.8%) - 2nd most by a Sevilla player

0 fouls conceded



Protagonist. pic.twitter.com/ngloWZGlJZ