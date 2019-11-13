"Барселона" не готова платить 100 миллионов евро за Холанда
"Барселона" может утратить интерес к нападающему "Ред Булл Зальцбург" Эрлингу Холанду, сообщает ESPN.
По сведениям издания, "сине-гранатовых" отпугнули финансовые требования австрийского клуба.
В "блаугране" считают ценник в 100 миллионов евро за 19-летнего футболиста чрезмерно завышенным.
Ситуацией может воспользоваться "Манчестер Юнайтед", который готов потратиться на перспективного норвежца.
В текущем сезоне Холанд забил 26 голов в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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|Команда
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|О
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|ЛАСК Линц
|14
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|Wolfsberger AC
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|Рапид Вена
|14
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|Штурм Грац
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|6
|Хартберг
|14
|21
|7
|Аустрия Вена
|14
|15
|8
|Ст. Пелтен
|14
|13
|9
|Ваттенс
|14
|12
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|Райндорф Альтах
|14
|10
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|Маттерсбург
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|10
|12
|Адмира
|14
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