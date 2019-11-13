"Барселона" не готова платить 100 миллионов евро за Холанда

"Барселона" может утратить интерес к нападающему "Ред Булл Зальцбург" Эрлингу Холанду, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "сине-гранатовых" отпугнули финансовые требования австрийского клуба.

В "блаугране" считают ценник в 100 миллионов евро за 19-летнего футболиста чрезмерно завышенным.

Ситуацией может воспользоваться "Манчестер Юнайтед", который готов потратиться на перспективного норвежца.

В текущем сезоне Холанд забил 26 голов в 18 матчах. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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