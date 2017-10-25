"Барселона" не готова платить "Ливерпулю" требуемую за Коутиньо сумму

Каталонская "Барселона" не готова платить английскому "Ливерпулю" требуемую им за своего полузащитника Филиппе Коутиньо сумму в размере 150-ти миллионов евро.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" рассчитывают снизить цену за бразильца до 120-ти миллионов евро. Главным аргументом каталонского гранда в переговорах с "красными" станет то, что Коутиньо не сможет помочь своему новому клубу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов, так как в турнире он уже был заигран за мерсисайдцев.

Напомним, у Коутиньо ухудшились отношения с Клоппом. | soccernews.ru