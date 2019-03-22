"Барселона" не готова платить за игрока "Аякса" 20 миллионов евро

"Барселона" не может договориться по трансферу аргентинского защитника "Аякса" Николаса Тальяфико, сообщает Marca.

По сведениям издания, голландский клуб требует за своего игрока 20 миллионов евро, но эта сумма не устраивает каталонцев. "Барселона" ищет дублера для основного левого защитника Жорди Альбы и хочет найти вариант подешевле.

Ранее сообщалось, что Тальяфико также входит в сферу интересов "Реала" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 26-летний Тальяфико провел за "Аякс" 34 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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