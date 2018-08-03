"Барселона" не хочет продавать своего защитника "Манчестер Юнайтед"

1 Теги барселонайерри минаманчестер юнайтедэвертонлион

"Барселона" не хочет продавать своего защитника "Манчестер Юнайтед"Каталонская "Барселона" не хочет продавать своего защитника Йерри Мину в "Манчестер Юнайтед", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" предпочли бы продать 23-летнего бека "Лиону" или "Эвертону", которые также заинтересованы в его подписании, так как и "ткачи", и "ириски", в отличие от "красных дьяволов", готовы включить пункт о праве обратного выкупа колумбийца за фиксированную сумму.

Напомним, Йерри Мина отказался переходить в "Зенит". | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Какая разница- МЮ всё равно мешок и дно)

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